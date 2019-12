Iz Slovenije v Avstrijo tihotapili kokain in zaslužili najmanj milijon evrov

Kriminalna združba je bila aktivna predvsem v Celovcu, Beljaku in v okolici Vrbskega jezera. V okviru preiskave so aretirali 16 oseb, 15 jih je še v preiskovalnem priporu. Med osumljenimi so večinoma Avstrijci, trije Bosanci in torej dva Slovenca.

Nekateri so delali kot kurirji, drugi so skrbeli za finančno plat nezakonitega posla. S prodajo kokaina naj bi po oceni preiskovalcev zaslužili najmanj milijon evrov.

Osumljeni in njihovih okoli 170 pomočnikov in odjemnikov je prihajalo iz vseh možnih socialnih skupin. Med njimi je bil med drugim 30-letni gastronom iz okolice Vrbskega jezera, ki so ga zasačili med preprodajanjem droge. Pri njemu so našli tudi pol kilograma kokaina. Je edini med osumljenimi, ki je na prostosti.

V okviru preiskave so aretirali tudi Korošca na Dunaju, ki je združbo oskrboval z drogo, če je niso uspeli dobiti iz Slovenije.