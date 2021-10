Iz šolske garderobe odtujil denarnico

Osumljenca so pretekli teden zalotili pri tatvini denarnice iz šolske garderobe. Priča, ki ga je pri dejanju zalotila, mu je poskušala odvzeti denarnico, osumljenec pa jo je hotel s silo obdržati in pričo ob tem odrinil, a je pri tem ni poškodoval. Kljub temu ga je priča uspela zadržati do prihoda policistov. Policisti so moškega, ki naj bi v tistem dnevu ukradel štiri denarnice, pridržali.