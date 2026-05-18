Črna kronika

Iz Španije pripeljal 60 kg kokaina in ga skušal predati Slovencu

Celje, 18. 05. 2026 16.32 pred 1 uro 1 min branja 11

Avtor:
M.P.
Preprodaja kokaina

Prodajo so preprečili, zasegli pa veliko količino prepovedanih drog. Državljan Srbije je iz Španije v Slovenijo prepeljal 60 kilogramov kokaina, nato pa je skušal tovor na območju Celja predati 36-letnemu slovenskemu sostorilcu. Preiskovalci so oba prijeli med poskusom predaje, osumljencema pa zdaj grozi do 15 let zapora.

Minuli teden so preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada v sodelovanju s kriminalisti ostalih policijskih uprav v okviru kriminalistične preiskave uspešno preprečili prodajo in zasegli večjo količino prepovedanih drog.

Kot so sporočili s Policije, je 53-letni srbski državljan iz Španije v tovornem vozilu s prirejenim prostorom v Slovenijo prepeljal 60 kilogramov kokaina, nato pa ga je 12. maja nameraval na območju Celja predati sostorilcu, 36-letnemu slovenskemu državljanu. Preiskovalci so oba prijeli med poskusom predaje.

Kriminalisti so nato preiskali vozila in stanovanjske prostore osumljencev, kjer so zasegli 60 kilogramov kokaina ter približno 50.000 evrov gotovine. Osumljenca pa so zaradi obstoja pripornih razlogov ponovitvene nevarnosti in begosumnosti privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku, ki jima je odredil sodno pridržanje.

Osumljenima očitajo izvršitev kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, za kar je zagrožena kazen zapora od petih do 15 let.

Kriminalistična preiskava še poteka.

kokain prepovedane droge preprodaja

KOMENTARJI11

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

bohinj je zakon
18. 05. 2026 17.54
Nekje se je zalomilo.
Odgovori
0 0
Jejzus
18. 05. 2026 17.52
"Črna kronika Iz ŠPANIJE pripeljal 60 kg kokaina in ga skušal predati SLOVENCU". Kmalu bo prišlo na dan, da je bil sovoznik NIZOZEMEC. Vse niti pa je vlekel ISLANDEC s pomočjo IRCA. Čestitke Bolgariji za zmago na Evroviziji.
Odgovori
+1
1 0
wsharky
18. 05. 2026 17.45
pa so kletarji trstenjakove ostali brez bonusa za zvesto komentiranje, naš Stevo je ogorčen
Odgovori
-1
1 2
patogen
18. 05. 2026 17.52
Beli noski in čudni nasmeški, so značilni za Levico. Ne pozabimo, da si prizadeva z referendumi za uzakonitev drog...
Odgovori
0 0
asdfghjklč
18. 05. 2026 17.25
Tiktok zakonsko prepovedati delovati v sloveniji.
Odgovori
+4
5 1
deratizacija
18. 05. 2026 17.04
A je še kdo, ki ga ne snifo?!
Odgovori
+0
6 6
Splash71
18. 05. 2026 17.14
Jaz.
Odgovori
+6
7 1
a res1
18. 05. 2026 17.19
Tudi JAZ!
Odgovori
+6
7 1
zani10
18. 05. 2026 16.59
Haha bravo pobi vem se vsaj za ene 5 takih preprodajalcev ce rabite se javite…
Odgovori
+1
4 3
Splash71
18. 05. 2026 17.16
Javi na 080 1200 če ne želiš osebno na policiji podat izjave s svojimi podatki...
Odgovori
+6
8 2
G. Papež
18. 05. 2026 17.47
Če bi bil kripo bi te našel in dokler ne bi povedal za "vsaj tri", se me ne bi rešil. Povej pa je.
Odgovori
0 0
