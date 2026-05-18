Iz Španije pripeljal 60 kg kokaina in ga skušal predati Slovencu

Kot so sporočili s Policije, je 53-letni srbski državljan iz Španije v tovornem vozilu s prirejenim prostorom v Slovenijo prepeljal 60 kilogramov kokaina, nato pa ga je 12. maja nameraval na območju Celja predati sostorilcu, 36-letnemu slovenskemu državljanu. Preiskovalci so oba prijeli med poskusom predaje.

Minuli teden so preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada v sodelovanju s kriminalisti ostalih policijskih uprav v okviru kriminalistične preiskave uspešno preprečili prodajo in zasegli večjo količino prepovedanih drog.

Kriminalisti so nato preiskali vozila in stanovanjske prostore osumljencev, kjer so zasegli 60 kilogramov kokaina ter približno 50.000 evrov gotovine. Osumljenca pa so zaradi obstoja pripornih razlogov ponovitvene nevarnosti in begosumnosti privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku, ki jima je odredil sodno pridržanje.

Osumljenima očitajo izvršitev kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, za kar je zagrožena kazen zapora od petih do 15 let.

Kriminalistična preiskava še poteka.