S streh mrliških vežic izginila bakrena pločevina, na belih strminah pa smuči

Včasih gredo tatovi tudi čez mejo dobrega okusa, kar so znova dokazali na Bledu. Neznani storilec se je namreč zvečer odpravil na obhod mrliških vežic, kjer je s streh ukradel bakreno pločevino. S tem dejanjem je močno oškodoval lastnika, nekje do 10.000 evrov. Policisti o neznanem storilcu zbirajo obvestila, vodijo predkazenski postopek in bodo o tem obveščali pristojno državno tožilstvo.