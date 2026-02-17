Naslovnica
Črna kronika

Iz tovornih vozil ukradel za več kot 1200 evrov goriva

Šempas, 17. 02. 2026 15.08 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.P.
Tovornjak gorivo

Policija v zadnjih letih zaznava porast tatvin na slovenskih avtocestnih počivališčih. Nepridipravi najpogosteje kradejo pnevmatike, tovor in predmete ter tudi gorivo. Dve tatvini goriva so v zgodnjih jutranjih urah obravnavali tudi policisti Policijske uprave Nova Gorica. Neznani storilec je iz enega tovornega vozila iztočil 550 litrov, iz drugega pa 322 litrov dizla. S tem sta bili oškodovani dve družbi s Poljske, znesek pa presega 1200 evrov.

Novogoriški policisti obravnavajo tatvino goriva iz dveh tujih tovornih vozil, ki sta se zgodili na počivališču Šempas na hitri cesti H4. Oškodovani sta bili dve gospodarski družbi s Poljske.

Policisti so na kraju ugotovili, da je neznani storilec med 2. in 5. uro zjutraj pristopil do prvega parkiranega tovornega vozila in iz rezervoarja iztočil 550 litrov dizelskega goriva. S tem je eno od gospodarskih družb oškodoval za 700 evrov.

Policista
Policista
FOTO: Bobo

Pristojni so ob tem na kraju ugotovili, da je neznanec na šempaškem počivališču gorivo iztočil iz še enega tovornega vozila. Pri drugem tovornjaku je ukradel 322 litrov dizla ter s tem drugo gospodarsko družbo oškodoval za 579 evrov.

Okoliščine tatvine goriva iz obeh tovornih vozil policisti PP Nova Gorica še preiskujejo.

Policija v zadnjih letih zaznava porast tatvin na avtocestnih počivališčih

Kot ob tem opozarjajo na Policijski upravi Nova Gorica, Policija v zadnjih letih zaznava porast tatvin na slovenskih avtocestnih počivališčih. Med najpogostejšimi so tatvine goriva, pnevmatik, tovora ter predmetov iz vozil.

Storilci pogosto izkoristijo nepazljivost voznikov med krajšimi postanki, zato je samozaščitno ravnanje ključnega pomena. "Voznikom zato svetujemo, da med postanki na avtocestnih počivališčih ves čas nadzirajo svoje vozilo in predmete v njem. Ob vsakem oddaljevanju od vozila naj ga obvezno zaklenejo, zaprejo vsa okna in strešna okna ter aktivirajo alarmne naprave, če jih vozilo ima," poudarjajo.

Ob tem ponovno opominjajo, naj ljudje vrednejših predmetov (torbic, denarnic, dokumentov, elektronskih naprav) ne puščajo na vidnih mestih, temveč jih vzamejo s seboj ali shranijo v prtljažnik še pred prihodom na počivališče.

Kako preprečiti krajo goriva?

Posebna previdnost je ob tem potrebna tudi pri preprečevanju tatvin goriva. Voznikom tovornih in drugih vozil zato priporočajo, da parkirajo na osvetljenih in obljudenih delih počivališč, po možnosti v bližini vhodov ali pod videonadzorom. "Predvsem pa priporočamo uporabo urejenih varovanih počivališč. Rezervoarje naj zaklepajo oziroma uporabljajo dodatne varnostne naprave (zaščitne pokrove, varnostne ventile ali mehanske zapore), kadar je to mogoče," dodajajo.

Ob sumljivem zadrževanju neznanih oseb ali vozil v bližini rezervoarja pa naj vozniki o tem nemudoma obvestijo Policijo na številko 113.

"Opozarjamo tudi na t. i. odvračanje pozornosti (npr. opozarjanje na domnevne tehnične napake na vozilu), s katerim storilci skušajo voznika zvabiti iz vozila ali stran od njega. V takih primerih svetujemo dodatno previdnost in preverjanje situacije na varen način," še pravijo.

tatovi goriv počivališče avtocesta tovorno vozilo

Zastalo ji je srce, padla je na tla, rešila sta jo skrbna policista

