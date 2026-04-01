Iz trgovine ukradel več očal različnih blagovnih znamk

Ob 4.37 so policisti Policijske uprave Nova Gorica prejeli obvestilo o vlomu v prostore poslovalnice na Kidričevi ulici v Novi Gorici.

Po prvih zbranih podatkih je neznani storilec z uporabo neznanega predmeta vlomil skozi vhodna vrata poslovalnice in iz izložbenih polic ukradel večje število očal različnih blagovnih znamk ter pobegnil neznano kam.

S kaznivim dejanjem je gospodarski družbi povzročil veliko materialno škodo, ki je ocenjena na približno 35.000 evrov. Natančno višino škode še ocenjujejo.

O varnostnem dogodku je Policija obvestila tudi preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in okrožno državno tožilko v Novi Gorici. Policija okoliščine kaznivega dejanja še preiskuje.