Iz trgovine ukradel več očal različnih blagovnih znamk

Ob 4.37 so policisti Policijske uprave Nova Gorica prejeli obvestilo o vlomu v prostore poslovalnice na Kidričevi ulici v Novi Gorici.
Po prvih zbranih podatkih je neznani storilec z uporabo neznanega predmeta vlomil skozi vhodna vrata poslovalnice in iz izložbenih polic ukradel večje število očal različnih blagovnih znamk ter pobegnil neznano kam.
S kaznivim dejanjem je gospodarski družbi povzročil veliko materialno škodo, ki je ocenjena na približno 35.000 evrov. Natančno višino škode še ocenjujejo.
O varnostnem dogodku je Policija obvestila tudi preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in okrožno državno tožilko v Novi Gorici. Policija okoliščine kaznivega dejanja še preiskuje.
O podobnem dogodku so minuli teden poročali tudi iz Slovenske Bistrice, kjer so storilci vlomili v objekt in odtujili večje število sončnih očal različnih znamk ter posledično povzročili za okoli 40.000 evrov škode.
