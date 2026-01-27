Naslovnica
Črna kronika

Iz trgovine ukradel za 775 evrov žganih pijač

Ilirska Bistrica, 27. 01. 2026 12.11 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
M.P.
Žgana pijača

Neznanec je v slabem mesecu večkrat obiskal eno od trgovin z mešanim blagom v Ilirski Bistrici ter jo zapustil s steklenicami žganih pijač. Ker zanje ni plačal, je trgovino s tem oškodoval za 775 evrov.

S Policijske uprave Koper so sporočili, da je neznanec med 29. decembrom lani in 24. januarjem letos večkrat obiskal in okradel trgovino z mešanim blagom v Ilirski Bistrici.

Med svojimi prihodi v trgovino je namreč na regalu z alkoholnimi pijačami iz steklenic z žgano pijačo odstranil varovala in trgovino zapustil s steklenicami, ne da bi jih plačal. S tem je povzročil za 775 evrov škode.

