Iz trgovine ukradli za več 10 tisoč evrov očal

Neznani storilci so ponoči vlomili v prostore ene izmed trgovin v Ajdovščini in ukradli večje število očal in drugih predmetov, je sporočil predstavnik Policijske uprave (PU) Nova Gorica Dean Božnik.

Koliko izdelkov manjka in kolikšna je škoda, bodo natančno vedeli po opravljeni inventuri, že zdaj pa je znano, da znaša več deset tisoč evrov.



Preiskava poteka, policisti pa prosijo vse, ki bi imeli o vlomu in tatvini kakršne koli koristne informacije, da jih sporočijo na policijsko postajo v Ajdovščini na telefonsko številko (05) 365 72 00 ali elektronsko pošto pp_ajdovscina.pung@policija.si oziroma pokličejo najbližjo policijsko postajo. Prav tako lahko pokličejo na znano interventno številko policije 113 ali anonimni telefon 080 1200.