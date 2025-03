Z delovišča novega ljubljanskega zapora pobegnil zapornik

Iz Zavoda za prestajanje kazni zapora (ZPKZ) Ljubljana so sporočili, da bodo ob 16. uri podali več informacij o pobegu zaprte osebe. Izjavo bo podal direktor ZPKZ Ljubljana Goran Narić . Izjavo bomo prenašali V ŽIVO.

Po poročanju Slovenskih novic in Večera naj bi iz zapora pobegnil 38-letni Asmir Sulejmanović, ki je sredi leta 2016 ubil nekdanjega policista pred njegovim domom na Ključevici. V zaporu je prestajal kazen 16 let in dva meseca.

Informacijo o iskani osebi je na svoji spletni strani objavila tudi Policija. "Policisti zaradi razpisane tiralice iščemo pobeglega zapornika, 38-letnega Asmirja Sulejmanovića. Iskani je visok 190 cm, suhe postave, oblečen naj bi bil v črna oblačila in pokrit s črno kapo s šiltom. Policija intenzivno izvaja vse ukrepe za izsleditev pobegle osebe. Če ga opazite, o tem takoj obvestite policijo na telefonsko številko 113. Vse, ki imajo o njem kakršne koli informacije, ki bi nam lahko pomagale pri njegovi izsleditvi, prosimo, naj pokličejo na interventno številko policije 113 ali anonimni telefon 080 1200. Koristne informacije nam lahko posredujete tudi prek e-prijave," so sporočili iz Generalne policijske uprave.