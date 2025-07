Izbrali eno najzahtevnejših poti, se prestrašili in klicali na pomoč

Nemci, stari med 25 in 35 let, so se v soboto okoli 11.30 odpravili z Vršiča po Hanzovi poti na Prisank.

Zaradi vremenskih razmer neposredno reševanje s helikopterjem ni bilo mogoče, zato je posadka reševalce GRS Kranjska Gora prepeljala v bližino, od koder so peš odšli do pohodnikov. Pospremili so jih do točke, kjer jih je nato posadka za reševanje v gorah z Brnika pobrala in s helikopterjem prepeljala v dolino.