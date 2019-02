Izdajala sta se za delavca telekomunikacijskega podjetja in okradla hišo

Kranjski policisti so obravnavali prijavo drzne tatvine, ki sta jo najmanj dva neznana storilca izvršila že dan prej. Okoli 11.ure dopoldan sta pristopila do hiše starejše krajanke in se ji predstavila kot delavca telekomunikacijskega podjetja. Zvabila sta jo iz hiše in medtem ko si je z enim ogledovala mesta po posesti za gradnjo optičnega omrežja, je drugi to izkoristil, pregledal hišo in odtujil manjši znesek denarja.

Svojih objektov nikar ne prepuščajte naključju in jih zaklepajte, neznance pa držite na distanci in z njimi ne bodite preveč domači. Če se osebe izdajajo za serviserje, izvajalce del ipd., policija svetuje, da vedno zahtevate vpogled osebnega dokumenta ali delovnega naloga. V primeru drznih tatvin vas bodo vedno poskušali zvabiti stran od vhoda v hišo. Ne pustite se zavesti. Vzemite njihove kontaktne podatke in ponudbo v miru in na samem preverite, njim pa morebiti odgovorite, da jih boste o vsem obvestili.

Ob tem bodite pozorni na videz oseb, na njihova oblačila, govor, posebnosti in na vozilo, s kateri so se pripeljali (znamko, barvo, tip in registrsko številko).