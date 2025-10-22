Izdajali so se za mladoletnice in vabili moške: enega hudo poškodovali

Celjski kriminalisti so v okviru intenzivne kriminalistične preiskave odvzeli prostost dvema mladoletnima in eni polnoletni osebi.

Ti so v sostorilstvu še z drugimi osebami na različnih spletnih omrežjih ustvarjali lažne profile mladih deklet. V imenu mladoletnic so nato novačili mlajše in starejše moške z namenom osebnega srečanja.

Enega od njih so na srečanju posebno hudo poškodovali.

Več podrobnosti bo Policija predstavila jutri na novinarski konferenci. Na njej bo spregovoril Aleš Slapnik, vodja Sektorja kriminalistične policije PU Celje.