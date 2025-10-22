Svetli način
Črna kronika

Izdajali so se za mladoletnice in vabili moške: enega hudo poškodovali

Celje, 22. 10. 2025 16.46 | Posodobljeno pred 59 minutami

Avtor
M.S.
Komentarji
15

Celjski kriminalisti so konec prejšnjega tedna odvzeli prostost trem osebam, ki so se na družbenih omrežjih predstavljale kot mladoletna dekleta in navezovale stike z moškimi. Enega od njih so nato na dogovorjenem srečanju posebno hudo poškodovali.

Celjski kriminalisti so v okviru intenzivne kriminalistične preiskave odvzeli prostost dvema mladoletnima in eni polnoletni osebi. 

Ti so v sostorilstvu še z drugimi osebami na različnih spletnih omrežjih ustvarjali lažne profile mladih deklet. V imenu mladoletnic so nato novačili mlajše in starejše moške z namenom osebnega srečanja. 

Enega od njih so na srečanju posebno hudo poškodovali. 

Več podrobnosti bo Policija predstavila jutri na novinarski konferenci. Na njej bo spregovoril Aleš Slapnik, vodja Sektorja kriminalistične policije PU Celje. 

Pisanje sporočil (slika je simbolična).
Pisanje sporočil (slika je simbolična). FOTO: Shutterstock
policija preiskava
KOMENTARJI (15)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jurist
22. 10. 2025 17.46
Kolikor vem imamo v tej državi policijo, ki naj bi odkrivala kazniva dejanja in sodišča, da sodiji. Da neka mularija meni, da ima v rokah oblast preiskovanja in tudi sojenja ni normalno. Za mene niso dosti boljši od tipov, ki so prišli na zmenek. Policija in sodišča naj delajo pa verjetno teh težav ne bo.
ODGOVORI
0 0
medusa
22. 10. 2025 17.42
Hahahahaha...A so se šli pirhe tolčt...
ODGOVORI
0 0
NotMe
22. 10. 2025 17.41
-1
Heroji!!!!
ODGOVORI
0 1
Sloale
22. 10. 2025 17.40
+1
Taksne mojstre je potrebno nauciti kozjih moltvic!!! Ker sodisce pac ni na pravem koncu.
ODGOVORI
1 0
rob3rt
22. 10. 2025 17.42
Katere mojstre?
ODGOVORI
0 0
clox
22. 10. 2025 17.34
+1
No pa smo tam, pri državni protekciji pedofilov.
ODGOVORI
1 0
Anonymous88
22. 10. 2025 17.28
To je isto kot tolpe v zaporih ki se znašajo nad pedofili in morilci otrok. Hkrati se ti zdi prav da so ti izkrivljenci kaznovani ampak tudi veš da tisti ki jih "kaznujejo" to delajo iz svojega užitka do trpinčenja drugih in le iščejo razlog da se nad nekom znašajo. Oboje za pozapret in bo mir.
ODGOVORI
0 0
rob3rt
22. 10. 2025 17.27
+2
Me zanima, katera občina bo tokrat ostala brez župana...
ODGOVORI
2 0
rob3rt
22. 10. 2025 17.26
Upam, da so mu ga vsaj odrezali...
ODGOVORI
0 0
blef
22. 10. 2025 17.19
+6
V okviru intenzivne kriminalistične preiskave odvzeli prostost dvema mladoletnima in eni polnoletni osebi. Iskali so jih bolj kot morilce in takoj strpali v zapor. Posiljevalci pa na prostosti. Ne vem...kam gre to.
ODGOVORI
6 0
proofreader
22. 10. 2025 17.18
+3
Narobe svet. I8M pa spet tiho.
ODGOVORI
3 0
ptuj.si
22. 10. 2025 17.15
+3
Bravo.
ODGOVORI
4 1
toxicox
22. 10. 2025 17.10
+5
so morda to so uni frajerji iz tiktoka kao lovijo pedofile
ODGOVORI
5 0
Count Koma
22. 10. 2025 17.04
+8
A zdej bomo pa branl pedofile tako kot v VB?
ODGOVORI
10 2
Nace Štremljasti
22. 10. 2025 17.24
+2
v VB morajo braniti pedofile,saj je tako naročil sir brez slame eltonov džon
ODGOVORI
2 0
