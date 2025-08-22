Izginil 26-letni Novomeščan Filip

Filip Ilić je vitke postave in visok 183 centimetrov. Ima kratko pristrižene valovite lase svetlo rjave barve.
Policisti vse od obvestila o izginotju izvajajo številne aktivnosti za izsleditev pogrešanega, vendar ga do tega trenutka še niso našli, so sporočili iz PU Novo mesto. Prosijo vse, ki bi pogrešano osebo ali njegov avtomobil videli ali karkoli vedeli o njegovem izginotju, da to sporočijo na številko 113 ali na anonimni telefon policije 080-1200.
