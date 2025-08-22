Svetli način
Črna kronika

Izginil 26-letni Novomeščan Filip

Novo mesto, 22. 08. 2025 10.39 | Posodobljeno pred 29 minutami

Avtor
M.V.
Svojci pogrešajo 26-letnega Filipa Ilića iz Novega mesta. Nazadnje so ga videli 21.8., ko je od doma na Ulici Slavka Gruma odšel neznano kam. Uporablja osebni avtomobil BMW 520 temno sive barve, registrskih oznak NM JN-048.

Filip Ilić
Filip Ilić FOTO: PU Novo mesto

Filip Ilić je vitke postave in visok 183 centimetrov. Ima kratko pristrižene valovite lase svetlo rjave barve.

Policisti vse od obvestila o izginotju izvajajo številne aktivnosti za izsleditev pogrešanega, vendar ga do tega trenutka še niso našli, so sporočili iz PU Novo mesto. Prosijo vse, ki bi pogrešano osebo ali njegov avtomobil videli ali karkoli vedeli o njegovem izginotju, da to sporočijo na številko 113 ali na anonimni telefon policije 080-1200.

Rafael Kramar
22. 08. 2025 11.09
Cigeljni so ga! Avto pa za dele...
bronco60
22. 08. 2025 11.08
Važn, da je z BMW - jem.
galeon
22. 08. 2025 11.04
+1
Je polnoleten. Lahko gre kamor hoče.
