Na relaciji Fala - Dravograd izginil 72-letni Čeh. Ste ga videli?

Pogrešanega so nazadnje opazili v sredo popoldne v tako imenovani Šturmovi grabi, ko se je peljal na relaciji Fala - Dravograd. Pogrešani je visok okrog 180 cm in je brez las. Vozi se s kolesom znamke Superior, črne barve, oblečen je v kolesarsko opremo, in sicer modro športno majico, na ramenih ima nahrbtnik, v katerem je črna vetrovka.

Vse, ki bi pogrešano osebo opazili ali karkoli vedeli o njenem izginotju, policisti prosijo, naj o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko Policije 113 oziroma na anonimni telefon Policije 080-1200, so sporočili iz PU Maribor.