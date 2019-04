Kje je Elmar Ščap?

ŠALA DNEVA Arhiv

Dva gospoda se pogovarjata, pa reče eden:

Če se ne motim, boš kmalu imel obletnico poroke? Ja, tridesetletnico. - In kam gresta z ženo? - Greva na Novo Zelandijo. - Super, to pa je darilo. Me prav zanima, kam jo boš peljal za štirideset let poroke? Ah, verjetno bom šel nazaj ponjo.