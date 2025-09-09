Izginila na območju Triglava: 84-letno planinko še vedno iščejo

Pogrešana je visoka okoli 165 centimetrov, srednje postave in kratkih sivih las. Oblečena je bila v svetlo zelene hlače do kolen, rdeče visoke nogavice in obuta v pohodne čevlje. Čez karirasto rdeče-modro srajco je imela po vseh verjetnosti oblečeno bež bluzo. Nosila je zelen safari klobuk in temno moder nahrbtnik. V nahrbtniku je imela dodatna oblačila in verjetno nekaj hrane in pijače. S seboj je imela tudi pohodne palice.

Pogrešana je v ponedeljek zjutraj s svojimi bližnjimi odšla iz Krme proti Triglavu. Po do sedaj znanih podatkih naj bi se na Kredarici udeležila maše in nato opoldne odšla s Kredarice nazaj proti Krmi. Ker se svojci s pogrešano v popoldanskem času v Krmi niso dobili, so zaprosili za pomoč. Pohodnica je v dobri kondiciji. Pot pozna in je izkušena planinka. Telefona nima s seboj.

Helikopter letalske policijske enote je pregledal območje in na Kredarico prepeljal gorske reševalce iz Mojstrane. Aktivnosti za izsleditev pogrešane na območju Triglava nadaljujejo tudi danes, saj je še niso našli, so pojasnili na policiji.

Policija prosi vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo najbližji policijski postaji, policijski postaji Bled na številko 04 575 72 00, pokličejo interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.