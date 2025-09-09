Svetli način
Izginila na območju Triglava: 84-letno planinko še vedno iščejo

Ljubljana , 09. 09. 2025 08.47 | Posodobljeno pred eno minuto

A.K. , STA
Svojci pogrešajo 84-letno Antonijo Uršulo Klopčič iz Britofa. V ponedeljek je z bližnjimi odšla iz Krme proti Triglavu. Po do sedaj znanih podatkih naj bi se na Kredarici udeležila maše, vendar se ni vrnila v Krmo. Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, je sicer izkušena planinka in v dobri kondiciji. Poleg policistov, policistov gorske policijske enote in posadke helikopterja Letalske policijske enote sodelujejo tudi gorski reševalci. Po potrebi bodo v iskanje vključene tudi druge reševalne službe.

Pogrešana je visoka okoli 165 centimetrov, srednje postave in kratkih sivih las. Oblečena je bila v svetlo zelene hlače do kolen, rdeče visoke nogavice in obuta v pohodne čevlje. Čez karirasto rdeče-modro srajco je imela po vseh verjetnosti oblečeno bež bluzo. Nosila je zelen safari klobuk in temno moder nahrbtnik. V nahrbtniku je imela dodatna oblačila in verjetno nekaj hrane in pijače. S seboj je imela tudi pohodne palice.

Antonija Uršula Klopčič
Antonija Uršula Klopčič FOTO: PU Kranj

Pogrešana je v ponedeljek zjutraj s svojimi bližnjimi odšla iz Krme proti Triglavu. Po do sedaj znanih podatkih naj bi se na Kredarici udeležila maše in nato opoldne odšla s Kredarice nazaj proti Krmi. Ker se svojci s pogrešano v popoldanskem času v Krmi niso dobili, so zaprosili za pomoč. Pohodnica je v dobri kondiciji. Pot pozna in je izkušena planinka. Telefona nima s seboj.

Helikopter letalske policijske enote je pregledal območje in na Kredarico prepeljal gorske reševalce iz Mojstrane. Aktivnosti za izsleditev pogrešane na območju Triglava nadaljujejo tudi danes, saj je še niso našli, so  pojasnili na policiji.

Policija prosi vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo najbližji policijski postaji, policijski postaji Bled na številko 04 575 72 00, pokličejo interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.

krma pogrešani antonija uršula klopčič
