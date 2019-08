Izginula 9-letnica zgrešila smer, nato pa več ur tavala po brezpotjih in gozdni cesti

Kot so okoliščine dogodka pojasnili kranjski policisti, je deklica hodila pred starši od zadnjega parkirišča pod planšarijo proti koči, ko je na zadnjem križišču pod planšarijo zgrešila smer. Nato je nekaj ur tavala po brezpotjih ter gozdni cesti in se ves čas spuščala proti Jelendolu.

Na Gorenjskem v okolici Tržiča je včeraj popoldne potekala velika iskalna akcija pogrešane 9-letne deklice. Območje tamkajšnje planšarije Dolga njiva so prečesavali helikopter, reševalni psi in gorski reševalci. Policisti kranjske policijske uprave so po nekaj urah iskanja sporočili, da so deklico našli živo in zdravo.

Po več kilometrih prehojene poti jo je v kraju Medvodje, ki je od omenjene planšarije oddaljen več kilometrov, našel eden od iskalcev. Vmes so iskalne ekipe pregledale tudi zelo velik in zahteven teren – veliko hribovito območje Pečovnika, Košute, Tegoške planine, Plešivca, Zgornje Dolge njive ter brezpotja in gozdove.

Po informacijah policistov so bile aktivnosti več čas zelo intenzivne in zahtevne. V iskalni akciji je sodelovalo 50 izkušenih iskalcev, med katerimi so bili tržiški gorski reševalci, vodniki reševalnih psov, jelendolski prostovoljni gasilci in policisti. V iskanje se je vključil tudi policijski helikopter. O njem so bili obveščeni tudi avstrijski varnostni organi, ker gre za območje blizu meje z Avstrijo.