Izgubil oblast nad vozilom in čelno trčil v 13-letno kolesarko

Novomeški policisti so v nedeljo nekaj pred 14. uro obravnavali hudo prometno nesrečo na cesti v Dobravi pri Škocjanu. Policisti so z ogledom kraja nesreče in zbiranjem obvestil ugotovili, da je voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje po nasprotnem smernem vozišču izgubil oblast nad vozilom in čelno trčil v kolesarko, ki je pravilno pripeljala iz nasprotne smeri.

Hudo poškodovano 13-letnico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Policisti vse okoliščine nesreče še preiskujejo in bodo zoper povzročitelja na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.