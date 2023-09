Izgubil oblast nad vozilom, trčil v drevo in umrl

Prometna nesreča se je zgodila okrog 10.25 ure. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov Postaje prometne policije Novo mesto naj bi 75-letni voznik osebnega avtomobila pripeljal iz smeri Senovega, izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo. Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče, 70-letna potnica pa je utrpela lažje poškodbe.



Okoliščine in vzrok za prometno nesrečo policisti še preiskujejo, o ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.