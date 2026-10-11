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Črna kronika

Izgubljena mačka se je vrnila z zlomljeno nogo in izstrelkom zračne puške

Ilirska Bistrica, 11. 10. 2026 16.30 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
L.M.
Bolana mačka. (Slika je simbolična)

Policija na območju Ilirske Bistrice intenzivno preiskuje sum kaznivega dejanja mučenja živali. Po večdnevni odsotnosti se je mačka v okolici Ilirske Bistrice vrnila domov hudo poškodovana. Veterinarski pregled je razkril, da ima zlomljeno nogo, v zadnjem delu telesa pa izstrelek zračne puške.

S PU Koper so sporočili, da policisti v okolici Ilirske Bistrice preiskujejo sum mučenja živali. Lastnica mačke je prijavila, da se je ta po večdnevni odsotnosti vrnila poškodovana. Veterinarski pregled je pokazal, da ima zlomljeno nogo in da ima v zadnjem delu telesa izstrelek zračne puške.

Zaradi hudih poškodb je bilo treba mačko uspavati. Policisti so opravili ogled kraja in poginulo žival zavarovali za nadaljnje preiskave. Trenutno zbirajo obvestila in preiskujejo okoliščine suma kaznivega dejanja mučenja živali.

Mačje tačke
Mačje tačke
FOTO: Shutterstock

V zavetišču opozarjajo na številne podobne primere

Na podobne primere so opozorili tudi v Zavetišču Horjul, kjer mačke sicer niso pregledali, so pa bili o dogodku obveščeni. Kot poudarjajo, so primeri mačk, poškodovanih z zračno puško ali z zlomljenimi kostmi, po Sloveniji pogosti.

"Takšnih primerov (mačk, ustreljenih z zračno puško in polomljenih) je na dnevni oziroma tedenski ravni po vsej Sloveniji veliko," opozarjajo v zavetišču. Ob tem dodajajo, da so različni zlomi pogosto tudi posledica trkov z avtomobili.

Povedali so, da bi bilo mogoče velik del takšnih poškodb preprečiti, če bi skrbniki svoje živali imeli pod strožjim nadzorom.

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