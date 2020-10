32-letnik žensko in mladoletnega otroka domnevno zastrupil s pomirjevali

Vodja Sektorja kriminalistične policije Damijan Turk je o poskusu umora v Celju povedal, da so jih v torek zvečer iz celjske bolnišnice obvestili o sprejemu zastrupljene ženske in otroka.

Naslednje jutro so prostost odvzeli 36-letnemu moškemu iz Slovenije. V preiskavi so ugotovili, da je v torek zvečer osumljenec ponudil hrano 36-letni oškodovanki in otroku. Med potjo domov je oškodovancema postalo slabo, zato sta kontaktirala sorodnike in poiskala zdravniško pomoč. Kriminalisti so ugotovili, da jih je najverjetneje zastrupil s psihoaktivnimi snovmi oziroma pomirjevali. V hišni preiskavi so našli neke predmete, ki bi utegnili biti dokaz v preiskavi, več pa ni znano. Kot je povedal Turk, se 36-letnica in mladoletni otrok ne zdravita več v bolnišnici, med zdravljenjem pa so ju varovali, dokler osumljenca niso pridržali.

32-letnika sumijo kaznivega dejanja umora in grožnje, zato so ga pridržali in je trenutno v priporu. Za kaznivo dejanje umora so osumljenci obravnavali že pred leti, in sicer na PU Ljubljana, prav tako so ga obravnavali v povezavi z drugimi nasilnimi dejanji.

Osumljenec naj bi bil sicer stari znanec policije – Luka Vlaović, ki je bil v preteklosti že obsojen na zaporno kazen zaradi poskusa uboja partnerja nekdanjega dekleta. Vlaović je sicer sin zdravnika Miodraga Vlaovića, ki mu na ljubljanskem okrožnem sodišču sodijo zaradi korupcije v zdravstvu.