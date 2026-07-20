Sprostila je ročno zavoro, začela drseti in ostala ukleščena v vozilu

V nedeljo je bila Policija obveščena o prometni nesreči II. kategorije v bližini kampa v okolici Kobarida, kjer je osebno vozilo zapeljalo po strmem terenu pod vozišče in obstalo na boku, so sporočili s PU Nova Gorica. V vozilu je bila ukleščena sopotnica, so še zapisali.

Voznik je pred nezgodo avtomobil parkiral zunaj vozišča in odšel iz vozila. Motor avtomobila je pustil v pogonu, z zategnjeno ročno zavoro. V času nesreče je bila v vozilu njegova 33-letna partnerka, državljanka Salvadorja.

Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je 33-letnica v vozilu nenamerno izklopila avtomatsko ročno zavoro, zaradi česar je osebno vozilo začelo drseti po nabrežini v smeri reke Soče.

Na kraju so posredovali gasilci PGD Kobarid, ki so vozilo stabilizirali, poškodovani osebi nudili prvo pomoč ter vozilo izvlekli nazaj na vozišče. Poleg policistov in gasilcev so posredovali tudi reševalci NMP ZD Tolmin, ki so poškodovanko prepeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. Poškodovanka je v nesreči utrpela lažje telesne poškodbe.