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Črna kronika

Sprostila je ročno zavoro, začela drseti in ostala ukleščena v vozilu

Kobarid, 20. 07. 2026 14.27 pred 20 dnevi 1 min branja 3

Avtor:
Ne.M.
Kobarid - 4

V okolici Kobarida je prišlo do prometne nesreče, v kateri je osebno vozilo zdrsnilo po strmem nabrežju. Gasilci so morali poškodovano 33-letno žensko, ki je ostala ukleščena, rešiti iz vozila in jo prepeljati v bolnišnico.

V nedeljo je bila Policija obveščena o prometni nesreči II. kategorije v bližini kampa v okolici Kobarida, kjer je osebno vozilo zapeljalo po strmem terenu pod vozišče in obstalo na boku, so sporočili s PU Nova Gorica. V vozilu je bila ukleščena sopotnica, so še zapisali. 

Voznik je pred nezgodo avtomobil parkiral zunaj vozišča in odšel iz vozila. Motor avtomobila je pustil v pogonu, z zategnjeno ročno zavoro. V času nesreče je bila v vozilu njegova 33-letna partnerka, državljanka Salvadorja.

Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je 33-letnica v vozilu nenamerno izklopila avtomatsko ročno zavoro, zaradi česar je osebno vozilo začelo drseti po nabrežini v smeri reke Soče.

Na kraju so posredovali gasilci PGD Kobarid, ki so vozilo stabilizirali, poškodovani osebi nudili prvo pomoč ter vozilo izvlekli nazaj na vozišče. Poleg policistov in gasilcev so posredovali tudi reševalci NMP ZD Tolmin, ki so poškodovanko prepeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. Poškodovanka je v nesreči utrpela lažje telesne poškodbe.

nesreča strm teren policija ukleščena
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KOMENTARJI3

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mackon08
20. 07. 2026 20.10
Samo bedak gre iz vozila in pusti motor da teče.
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+1
1 0
Gutenberg
20. 07. 2026 16.45
Zato pa je konvencionalna ročna na zajlo bolj ziher.
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+3
3 0
brabusednet
20. 07. 2026 16.20
Kaj pa šara po gumbih,če ne ve zakaj so.Je mogoče klimo šaltala.
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+1
3 2
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