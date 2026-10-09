Izlitje gnojevke povzročilo pogin okoli 1000 kilogramov rib

S Policijske uprave Maribor so sporočili izsledke zaključene preiskave onesnaženja vode in pogina rib na območju Rač, o katerem so bili obveščeni 3. avgusta.

"Na kraju smo izvedli preiskovalne aktivnosti, opravili smo ogled in pregled območja, da bi ugotovili, kje je prišlo do izliva snovi, preiskava pa je potekala tudi v smeri morebitnega suma storitve kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja," so sporočili.

Na kraju so bili tudi gasilci in druge službe, ki so skušale omejiti širjenje snovi in nastalo škodo.

Po zaključeni preiskavi dogodka so mariborski kriminalisti ugotovili, da je do onesnaženja vode in posledično pogina približno 1000 kilogramov rib prišlo zaradi izlitja gnojevke na polje ob vodni vir. Pri tem je nastala tudi materialna škoda v vrednosti okoli 8000 evrov.

Zoper osumljenega so kriminalisti že podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru. Za kaznivo dejanje obremenjevanja in uničevanja okolja po 332. členu Kazenskega zakonika je zagrožena kazen z zaporom do osmih let. Če je dejanje storjeno iz malomarnosti, je zagrožena denarna kazen ali zapor do dveh let.