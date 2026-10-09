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Črna kronika

Izlitje gnojevke povzročilo pogin okoli 1000 kilogramov rib

Rače, 09. 10. 2026 12.00 pred 36 minutami 1 min branja 3

Avtor:
M.P.
Onesnaženje pri Račah

Mariborski policisti so bili v začetku avgusta obveščeni o onesnaženju vode in poginu rib na območju Rač. Po zaključeni preiskavi so ugotovili, da sta se onesnaženje vode in posledično večji pogin rib zgodila zaradi izlitja gnojevke na polje ob vodni vir. Pri tem je nastala materialna škoda v vrednosti okoli 8000 evrov. Zoper osumljenega so kriminalisti že podali kazensko ovadbo.

S Policijske uprave Maribor so sporočili izsledke zaključene preiskave onesnaženja vode in pogina rib na območju Rač, o katerem so bili obveščeni 3. avgusta.

"Na kraju smo izvedli preiskovalne aktivnosti, opravili smo ogled in pregled območja, da bi ugotovili, kje je prišlo do izliva snovi, preiskava pa je potekala tudi v smeri morebitnega suma storitve kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja," so sporočili.

Na kraju so bili tudi gasilci in druge službe, ki so skušale omejiti širjenje snovi in nastalo škodo.

Po zaključeni preiskavi dogodka so mariborski kriminalisti ugotovili, da je do onesnaženja vode in posledično pogina približno 1000 kilogramov rib prišlo zaradi izlitja gnojevke na polje ob vodni vir. Pri tem je nastala tudi materialna škoda v vrednosti okoli 8000 evrov.

Zoper osumljenega so kriminalisti že podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru. Za kaznivo dejanje obremenjevanja in uničevanja okolja po 332. členu Kazenskega zakonika je zagrožena kazen z zaporom do osmih let. Če je dejanje storjeno iz malomarnosti, je zagrožena denarna kazen ali zapor do dveh let.

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onesnaženje pogin rib policija

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KOMENTARJI3

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Nace Štremljasti
09. 10. 2026 12.48
sigurno en kmečki revež,traktor za 200.000,subvencije,podpornik desnuhov,v arest z njim
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+1
1 0
graf
09. 10. 2026 12.40
kar izstavite mu račun za storjeno škodo , bo drugič dobro premislil kje bo polil gnojnico ...
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+4
4 0
Jani.
09. 10. 2026 12.39
Kako sranje delajo nekateri ljudje ej🤦
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+5
5 0
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