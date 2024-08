Izlitje kurilnega olja v Izoli: kazensko ovadili 38-letnika

Policisti Policijske postaje Izola so zaključili s preiskavo izlitja kurilnega olja v Izoli in na Okrožno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo. Med preiskavo so ugotovili, da je 38-letni državljan Slovenije utemeljeno osumljen storitve kaznivega dejanja Obremenjevanje in uničevanje okolja. 21. 12. 2022 je namreč na dvorišču hotela v Izoli na cevi pretoka kurilnega olja v jašku zaradi malomarnosti namestil nepopoln ventil regulacije pritiska in s tem povzročil, da je skozi nepopolno nameščen ventil v naravno okolje izteklo približno 29.340 litrov nevarne snovi – kurilnega olja. V povezavi s tem so policisti kazensko ovadili tudi pravno osebo s sedežem na območju Kopra in odgovorno osebo pravne osebe, so sporočili s PU Koper.

Iztekanje decembra 2022

Gorivo je decembra 2022 iz hotela izteklo zaradi okvare na novo nameščenega ventila. V hotelu trdijo, da je povzročitelj nesreče pooblaščeni serviser. Ocenjujejo, da je iz rezervoarja izteklo okoli 30.000 litrov kurilnega olja. Iz 16 vrtin ob hotelu so lani od začetka maja do sredine avgusta izčrpali približno 2500 litrov kurilnega olja in 3700 litrov zaoljene vode. Odpeljali so pet kubičnih metrov onesnažene zemlje in olje z gladine odstranjevali s pivniki.