Izolčan prijavil ugrabitev: Občana so na silo spravili v vozilo

Pretekli petek so policisti PU Koper prejeli obvestilo, da so neznani storilci v Izoli v vozilo na silo spravili občana, zaradi česar je prijavitelj menil, da je le ta ugrabljen. Policisti so nato še isti dan izsledili vozilo in prijeli storilca.

icon-expand Policisti in kriminalisti PU Koper so takoj po prejetem obvestilu skočili v akcijo. FOTO: Luka Kotnik Policisti in kriminalisti PU Koper so takoj po prejetem obvestilu pričeli izvajati aktivnosti s ciljem izsleditve vozila oziroma ugrabljene osebe. Še isti dan so izsledili vozilo in tudi prijeli storilca omenjenega kaznivega dejanja, ki mu je bila na podlagi določil Zakona o kazenskem postopku odvzeta prostost. Kriminalisti SKP PU Koper so osumljenca skupaj s kazensko ovadbo privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Kopru, ki je po zaslišanju zanj odredil pripor. "Zaradi interesa preiskave, nadaljnjih aktivnosti Policije in zaščite žrtve bolj podrobnih informacij javnosti trenutno ne moremo posredovati," so še sporočili s PU Koper.