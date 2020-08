Izolski policisti zasegli pridelek domačim 'kmetovalcem'

Policisti PP Izola so v začetku avgusta na območju Izole obravnavali dve kaznivi dejanji neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.

Policisti so ugotovili, da je 22-letni Izolan imel posebej prirejen prostor za gojenje konoplje. Osumljenca so za 48 ur priprli, med opravljanjem hišne preiskave stanovanjske hiše na območju Izole pa so zasegli predmete, ki se jih uporablja za umetno pridelavo konoplje in skupno 660 gramov prepovedane konoplje.