Pijani voznik sredi avtoceste ustavil tovornjak

V ponedeljek nekaj po 18. uri je na avtocesti pri postajališču Starine v smeri Novega mesta voznik tovornega vozila s svojim neodgovornim in nevarnim ravnanjem močno ogrožal ostale udeležence v prometu. S PU Novo mesto so sporočili, da gre le odločnemu in pogumnemu ravnanju občana, ki se je takrat nahajal v bližini, zahvala, da na avtocesti ni prišlo do prometne nesreče, verižnega trčenja in tragičnih posledic.

Na avtocestnem postajališču je takrat izvajal zimsko službo občan iz okolice Cerkelj ob Krki. V času, ko je bila že tema in slabša vidljivost, je opazil, da je na avtocesti, na prehitevalnem in delno na voznem pasu obstalo tovorno vozilo, kar je predstavljalo izjemno nevarnost za druge voznike.

Takoj se je odločil in priskočil na pomoč. Varno je stekel do tovornega vozila in se povzpel do kabine, kjer je bil voznik, s katerim pa je bilo očitno nekaj narobe, saj je bil povsem zmeden in ni vedel niti tega, da je na avtocesti. Občan je vklopil vse štiri smernike in o nevarnosti obvestil policiste na številko 113.

V želji, da bi preprečil tragične posledice in voznike opozoril na nevarno oviro na avtocesti, je oblečen v odsevni brezrokavnik stopil za ograjo med obema smernima pasovoma, vklopil lučko na mobilnem telefonu in z mahanjem opozarjal voznike.

Kmalu so na kraj prihiteli tudi policisti, ki so zavarovali kraj. Med postopkom z 32-letnim voznikom, državljanom Hrvaške, so ugotovili, da je pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imel 1,73 miligramov alkohola (3,6 g/kg). Po pregledu v bolnišnici so ga odpeljali v prostore za pridržanje, naslednji dan pa z obdolžilnim predlogom na Okrožno sodišče Novo mesto. Sodnica mu je izreklo globo v višini 1.220 evrov in stransko kazen 18 kazenskih točk oziroma prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.



Na Policijski upravi Novo mesto so naslednji dan prejeli klic voznika, ki se je želel zahvaliti občanu, ki ga je opozoril na nevarnost in dejal, da mu je gotovo rešil življenje ali vsaj preprečil hudo prometno nesrečo.

Janez Ogulin, direktor Policijske uprave Novo mesto je danes pogumnega občana sprejel in se mu zahvalil za njegov odziv, odločno in pogumno ukrepanje, s čimer je izpostavil lastno varnost z namenom, da bi zavaroval druge.