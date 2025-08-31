Svetli način
Izpraznili njegove račune, račune otrok in prostovoljnega gasilskega društva

31. 08. 2025 21.11

Mojca Hanžič
15

Spletnih bančnih prevar je vse več, načini pa vse bolj prefinjeni. Franju Mulcu so goljufi izpraznili vse račune, za katere je imel pooblastilo, tudi račune njegovih otrok in prostovoljnega gasilskega društva. Izginilo je več deset tisoč evrov. Na banki pravijo, da prevara ni možna, če stranka ne izda zaupnih podatkov, zato za škodo ne odgovarjajo. Na Zvezi potrošnikov pa opozarjajo, da prelaganje celotne odgovornosti na potrošnika ni pošteno.

Začelo se je s potisnim sporočilom, ki ga je Franjo Mulec prejel na svoj mobilni telefon: "Vaš račun je blokiran." Razlaga, da ni kliknil ničesar, ampak takoj poklical osebnega bančnika. Potem sta se dogovorila, da si je v sami aplikaciji spet nazaj odklenil vse te dostope.Ob vstopu v aplikacijo pa šok - izpraznjeni so bili vsi tekoči računi: dva njegova, računa obeh otrok in račun prostovoljnega gasilskega društva.

"Nič evrov. Kaj te zdaj to? Še do konca dol skrolam in ugotovim, da se je isto zgodilo tudi za PGD, tako da vse, kar sem jaz bil pooblaščen, so dobesedno počistili," pripoveduje.

Goljufijo je prijavil policiji, po več dneh je nekaj izginulega denarja od skupaj več deset tisoč evrov, ki so mu jih ukradli, s strani banke že dobil povrnjenega. Nam pa odgovarjajo, ne da bi stranka izdala zaupne osebne ali bančne podatke, se prevara ne more zgoditi. Banka ne odgovarja za škodo, ki je nastala kot posledica strankinega ravnanja.

Tanja Piškur, Zveza potrošnikov Slovenije pa pravi: "Mi se s tem v osnovi ne strinjamo, se nam zdi povečini neupravičeno, predvsem zato, ker so te zlorabe postale toliko napredne, da povprečen potrošnik zelo težko razume, da sploh gre za zlorabo."

V Združenju bank Slovenije odgovarjajo se strinjajo, da je varnost spletnega okolja skupna odgovornost vseh deležnikov, in da banke in hranilnice vlagajo veliko sredstev v razvoj varnostnih sistemov, zaščitnih protokolov in v ozaveščanje uporabnikov. Zakonodaja pa pravi, da v primeru neodobrenih transakcij, kamor lahko sodijo tudi prevare, potrošnik krije škodo zgolj do zneska 50 evrov, razen če gre za hudo malomarnost potrošnika. O čemer pa odločajo, kar po mnenju Zveze potrošnikov Slovenije ni prav, banke same.

Dejstvo je, da banke same ne morejo definirati, kaj huda malomarnost pomeni in to, da se je razširila v Sloveniji praksa, da banke v svojih splošnih pogojih same definirajo, kaj naj bi huda malomarnost bila, se nam zdi zelo škodljivo in tudi neupravičeno, na to smo opozorili tudi že v začetku leta Banko Slovenije in upamo, da se bo ta praksa spremenila. Spremeniti pa bi se morala, po njeni oceni, tudi zakonodaja, ki bi potrošnika, ki je v tej verigi najšibkejši člen, bolj ščitila.

KOMENTARJI (15)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Levi so barabe
31. 08. 2025 21.55
Če ti banka ne bo pomagala pri tem, potem pa res vseen če imam vse doma v nogavicah
ODGOVORI
0 0
Hani Vajk
31. 08. 2025 21.54
-1
Banka ni nikoli kriva.. a nimaš možnosti izklopiti transakcij v tujino oz. jih omejiti. Sploh pa pazljivo pri NLB, kjer ti lahko vse poberejo z eno 6 mestno cifro. Mimo vseh certifikatov, gesel in kartic. Dejstvo, da to izvajajo bivši ali sedanji zaposleni.
ODGOVORI
0 1
2mt8
31. 08. 2025 21.49
+4
Tudi jaz dobim veliko mailov iz Nigerije, da sem edini dedič človeka, ki je strmoglavil s Cessno v Kanadi...pa me to vseeno ne zanima 🤣
ODGOVORI
4 0
AFŽ
31. 08. 2025 21.48
-1
Poznam jih kar nekaj, ki so jim izpraznili račun. Banka pa prelaga krivdo na uporabnike. Hkrati pa so umaknili vse možnosti, da omejiš višino porabe na karticah.
ODGOVORI
2 3
MESE?AR
31. 08. 2025 21.52
+2
Sam si postaviš limite, lažeš !
ODGOVORI
3 1
galeon
31. 08. 2025 21.59
Res je mešetar. AFŽ laže, da sam sebi verjame.
ODGOVORI
0 0
Mclaren
31. 08. 2025 21.45
+5
Folk je neverjeten, kaj vse izdajo tujcu!
ODGOVORI
5 0
Important notice
31. 08. 2025 21.41
+5
Niso vsega povedali, ali pa ni vsega povedal... Prav je, da opozarjajo ljudi, da naj bodo previdni pri spletnem poslovanju. Vendar je prav tudi, da so banke previdne in da ne skočijo kar na vsako prijavo. Še posebno, če je za transakcijo potrebna dvostopenjska avtorizacija, kot je pri OTP.
ODGOVORI
5 0
galeon
31. 08. 2025 21.45
-1
Ne skrbi banke so zelo previdne. In vse transakcije so zabeležene.
ODGOVORI
0 1
Drugorazredni Turk
31. 08. 2025 21.38
+7
V celem prispevku nobene omembe kako so mu denar sunili. 😅
ODGOVORI
7 0
zarjagregor
31. 08. 2025 21.32
+5
Se čudim, da ljudje, ki znajo zaslužit veliko denarja ta isti denar tako naivno dajo drugim.
ODGOVORI
5 0
jank
31. 08. 2025 21.28
+5
Sosed je tudi pobledel, ko je ugotovil, da ima na TRR-ju samo še nekaj limita. Ali lahko računa na ukrepanje banke, potem ko je ugotovil, da je bila v vlogi hekerice njegova žena.
ODGOVORI
6 1
galeon
31. 08. 2025 21.22
+12
Spet se nekdo izogiba dejstvu. Banka dobro ve, če so bili podatki zlorabljeni ali ne. In ko ugotovi, da to ni krivda lastnika računa, brez težav povrne denar. In v tem primeru banka dobro ve, da je lastnik računa dal nekomu podatke, ki jih je zlorabil. In naj se moški ne spreneveda. Pač je nasedel.
ODGOVORI
12 0
AFŽ
31. 08. 2025 21.49
+0
nič ne ugotovi.... vedno se izgovarjajo, da si kriv ti
ODGOVORI
1 1
Galojze
31. 08. 2025 21.57
Ker tudi si kriv sam. A če bi da neznacu kartico in PIN bi bila tudi banka kriva? Isto gre za gesla do eBanke. Če nisi sposoben prepoznat prevare je bolje, da si ukineš eBanko in pač plačuješ položnice iz vrste v banki.
ODGOVORI
0 0
