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Izpred bolnišnice v Novem mestu pobegnil zapornik: bos in s povito roko

Novo mesto, 26. 08. 2026 12.04 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.P.
Srečko Brajdič

Dopoldne je izpred bolnišnice v Novem mestu pobegnil zapornik, 41-letni Srečko Brajdič. Zaradi poškodbe ima povito levo roko, ob pobegu pa je bil bos, so nam sporočili z novomeške policijske uprave. Vse, ki bi iskano osebo opazili ali o njegovem izginotju vedeli karkoli, prosijo, da o tem nemudoma obvestijo policijo.

Novomeški policisti so bili ob 9.11 zjutraj obveščeni, da je izpred bolnišnice v Novem mestu pobegnil zapornik, 41-letni Srečko Brajdič.

Ob pobegu je bil oblečen v črno majico in bermuda hlače rumeno-zelene barve. Visok je okoli 170 centimetrov, zaradi poškodbe pa ima povito levo roko, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto. Ob pobegu je bil bos.

Policisti vse od obvestila o pobegu na območju Novega mesta izvajajo aktivnosti za njegovo izsleditev, vendar ga do zdaj še niso našli.

Vse, ki bi iskano osebo opazili ali karkoli vedeli o njegovem izginotju, pozivajo, da o tem nemudoma obvestijo policiste na številko 113 ali najbližjo policijsko postajo, lahko tudi anonimno na številko 080 1200.

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