Izpred bolnišnice v Novem mestu pobegnil zapornik: bos in s povito roko

Novomeški policisti so bili ob 9.11 zjutraj obveščeni, da je izpred bolnišnice v Novem mestu pobegnil zapornik, 41-letni Srečko Brajdič.

Ob pobegu je bil oblečen v črno majico in bermuda hlače rumeno-zelene barve. Visok je okoli 170 centimetrov, zaradi poškodbe pa ima povito levo roko, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto. Ob pobegu je bil bos.

Policisti vse od obvestila o pobegu na območju Novega mesta izvajajo aktivnosti za njegovo izsleditev, vendar ga do zdaj še niso našli.

Vse, ki bi iskano osebo opazili ali karkoli vedeli o njegovem izginotju, pozivajo, da o tem nemudoma obvestijo policiste na številko 113 ali najbližjo policijsko postajo, lahko tudi anonimno na številko 080 1200.