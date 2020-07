Izpred trgovine v Izoli naj bi ženski skušali ugrabiti otroka

Kot je včeraj poročal portal Regional Obala, naj bi se domačin iz Izole med sprehodom z dvoletnim sinom, ki je bil v otroškem vozičku, ustavil pri trgovini Spar, da bi na bankomatu dvignil denar. Nenadoma je zaslišal zvok odklepanja varnostnih pasov. Ko se je obrnil, je zagledal dve ženski, ki se sklanjata nad njegovega otroka in ga skušata vzeti iz vozička. Ženski naj bi uspel v njuni nameri zaustaviti in prepoditi.

Na Obali naj bi v zadnjem času zasledili več sumljivih oseb, ki naj bi se vozile z večjim Seatovim vozilom sive barve, je še poročal portal. Gre res za organizirano skupino, ki naj bi skušala krasti otroke?

Še v torek je pomočnik vodje sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Koper Dejan Grandič ob robu izjave za medije pojasnil, da na policiji podatkov o poskusu ugrabitve nimajo, obenem pa je pozval k prijavi tovrstnih dejanj, saj "gre za hudo dejanje, katerega preiskava se mora začeti takoj".

Iz PU Koper pa so danes sporočili, da je v torek popoldne moški prijavil dogodek, policisti in kriminalisti pa intenzivno zbirajo informacije o dogajanju. Ob tem so znova poudarili, da je treba tovrstne dogodke nujno prijaviti čim prej na interventno številko 113, saj je njihovo preiskovanje s časovno oddaljenostjo dogodka vse težje.