Izpuščena rotvajlerja v Postojni napadla 25-letnico

Kot so nam povedali na PU Koper, je 25-letnica utrpela več ugrizov, zato so jo prepeljali v bolnišnico. K sreči ni utrpela hujših poškodb, najnevarnejši je bil ugriz v prst. Lastnik je pse sicer obvladal še pred prihodom policistov, a bodo ti vseeno obravnavali kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti po 314. členu KZ, ki predvideva tudi do pet let zapora.

O dogodku je bil obveščen območni urad Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR). Kot so nam povedali, je šlo za napad dveh psov pasme rotvajler, štiriletnega samca, ki jih je bil zadnjič vakciniran proti steklini leta 2016 ter samice, stare 14 mesecev. Obravnavo opustitve potrebnega fizičnega varstva psa obravnava policija, medtem ko uradni veterinar obravnava primer s stališča razglasitve psa za nevarnega in s stališča varovanja ljudi pred steklino, so sporočili ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.