Izrabljene pnevmatike, prekoračena hitrost, telefoniranje med vožnjo ...

Policisti PU Novo mesto so včeraj dopoldne opravljali kontrolo tovornih vozil na avtocesti, na počivališču Zaloke. Ustavili so 56 tovornih vozil in ugotovili več kršitev. V dveh primerih so imeli vozniki na tovornih vozilih izrabljene pnevmatike, trije vozniki so prekoračili dovoljeno hitrost, pri enem so ugotovili, da tovorno vozilo ni registrirano, en voznik je kršil predpise, ki določajo obvezne počitke in odmore, ustavili so tudi voznika, ki je med vožnjo uporabljal mobilni telefon in voznika, ki med vožnjo ni bil pripet z varnostnim pasom.