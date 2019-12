Izredne razmere v zaporu v Hondurasu: v spopadu umrlo 18 zapornikov

Do spopada je prišlo v zaporu v pristaniškem mestu Tela na severu Hondurasa, približno 200 kilometrov od glavnega mesta Tegucigalpa. Po podatkih pristojnega nacionalnega zavoda je 17 zapornikov umrlo v poslopju zapora, še eden pa je poškodbam podlegel v bolnišnici. Forenziki so trupla prepeljali na obdukcijo.

Predstavnica zapora Digna Aguilar je pojasnila, da imajo nekateri zaporniki še vedno strelno orožje, zaradi česar so varnostne sile previdne pri preiskovanju incidenta. Doslej so sicer zasegle pet pušk kalibra devet milimetrov in streliva.

Predsednik Hondurasa Juan Orlando Hernandez je sicer v torek, da bi zajezil poboje v tamkajšnjih zaporih, vojski in policiji ukazal, naj prevzameta popoln nadzor nad 27 zapori, v katerih je približno 21.000 zapornikov. Vendar pa do tokratnega pokola še nista v celoti prevzeli nadzora nad zaporom v Teli.