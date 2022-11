Izredno stanje v Splitu: policija išče voznika, ki je trčil v policista

Poškodovanega policista so prepeljali v splitski klinični center, kjer so sporočili, da je stabilen, da pa se zdravniki na intenzivnem oddelku še vedno borijo za njegovo življenje. Ima namreč hude poškodbe več organov, predvsem v prsnem košu.

Policist je okoli ene ure ponoči v Splitu med rutinskim nadzorom hotel zaustaviti vozilo. Voznik je kljub ukazu policista, naj ustavi, nadaljeval vožnjo in trčil v drugega policista ter se nato odpeljal s kraja nesreče, so sporočili iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske županije.

S policije so sporočili, da so o primeru obvestili županijskega državnega tožilca in da je kriminalistična preiskava v teku. Na terenu so vse policijske enote, policija pa je na vseh območjih Splita postavila blokade, je za RTL dejal načelnik Splitsko-dalmatinske policijske uprave Slobodan Marendić.

Kot poroča Slobodna Dalmacija, je policija iskanje razširila tudi na sosednjo Šibensko-kninsko županijo. Policija pregleduje vsak avtomobil, že cel dan pa v mestu in okolici nastajajo dolge kolone.