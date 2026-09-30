Izrekli naj bi sodbe v zadevi Kavaški klan: tožilec predlaga 110 let

Sojenje domnevni hudodelski združbi, ki naj bi se na veliko ukvarjala s trgovanjem z drogo, se je na ljubljanskem prvostopenjskem sodišču pod strogimi varnostnimi ukrepi začelo januarja 2023. V sklepno fazo se je prevesilo letos poleti, ko so zaključne besede predstavili obramba in tožilstvo.

Tožilec Jože Levašič je za 14 obtoženih predlagal skupno 110 let in šest mesecev zapora, za vse predlaga stranske denarne kazni, za večino tudi odvzem protipravne premoženjske koristi. Sojenje je označil kot edinstveno in verjetno tudi neponovljivo, ob čemer je med drugim izpostavil dejstvo, da je bila kriptirana komunikacija Sky zasežena v drugem postopku v tujini. Specializirano državno tožilstvo najvišje kazni predlaga za domnevnega vodjo slovenske celice Kavaškega klana Klemna Kadivca, in sicer 15 let zapora, za njegovega brata Blaža pa 12 let.