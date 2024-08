Izruvan parkomat, nesreča z ukradenim gradbenim strojem in viličar v morju

Za policisti koprske policijske uprave so trije pestri dnevi. Začelo se je že v petek, ko so jih klicali v Lipico, kjer je neznani storilec s parkirišča izruval in odtujil celoten parkomat. Škode je za 15.000 evrov, storilca še iščejo, je sporočila predstavnica PU Koper Anita Leskovec.

V Knežaku so obravnavali manjšo nesrečo med tovornim vozilom in gradbenim strojem, pri tem pa ugotovili, da je gradbeni stroj v evidencah policije zabeležen kot ukraden, zato so ga zasegli. Njegovemu 57-letnemu vozniku so zaradi povzročitve nesreče izdali plačilni nalog, vendar pa s tem zgodba še ni bila zaključena. Policisti so ugotovili, da se še en tak delovni stroj nahaja v Postojni, in zasegli tudi tega. Preiskava se nadaljuje, sledi kazenska ovadba, je zapisala Leskovčeva.

V soboto so obravnavali dve tatvini izvenkrmnih motorjev. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec v zadnjih desetih dneh z dveh čolnov, ki sta privezana v kanalu Fazan v Luciji, odtujil izvenkrmna motorja. S prvega je ukradel motor znamke Honda, s čemer je lastnika oškodoval za 1.500 evrov, z drugega čolna pa še izvenkrmni motor znamke Parsun, vreden 1.000 evrov. V obeh primerih sledi kazenska ovadba.

V nedeljo ob 12.30 so bili piranski policisti obveščeni, da je pri pomorski šoli v Bernardinu v morje padel viličar. Nezgoda se je pripetila med nakladanjem viličarja na tovorno vozilo, na srečo nihče ni bil poškodovan. Gasilci so z uporabo pivnikov počistili manjšo količino goriva, ki je iz viličarja iztekla v morje, tako da do onesnaženja morja ni prišlo.