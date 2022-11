Izsilil je prednost, nato poškodoval tuje vozilo. Odredili so mu hospitalizacijo

Kranjski policisti so še pojasnili, da so pri osebi, ki je izsilila prednost, "zaznali nepojasnjeno stanje", zato so določili, da potrebuje zdravniško pomoč. Na kraj dogodka je nato prispelo še zdravniško osebje, ki je nasilnemu vozniku nudilo zdravniško pomoč in zoper njega odredilo prisilno hospitalizacijo v zdravstveni ustanovi.