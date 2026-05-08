Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Izsilila prednost policistu z motorjem, ta trčil in se huje poškodoval

Turjak, 08. 05. 2026 13.07 pred 1 uro 1 min branja 12

Avtor:
M.P.
Policisti na motorju

Voznica osebnega vozila je pri zavijanju v levo v križišču izsilila prednost policistu na motorju. Ta je z motorjem trčil v bok vzila in se pri tem huje poškodoval, vendar pa naj njegovo življenje ne bi bilo odgroženo.

Nekaj po 8. uri zjutraj se je na cesti Ljubljana–Kočevje, v naselju Turjak, zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznica osebnega vozila in policist motorist na službenem motorju Policije. Po do slej znanih podatkih se je nesreča zgodila zaradi izsiljevanja prednosti v križišču voznice osebnega vozila.

Voznica je pri zavijanju levo izsilila prednost policistu motoristu, ki je z motorjem trčil v bok vozila. V nesreči se je hudo poškodoval, njegovo življenje naj ne bi bilo ogroženo.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

policist motorist prometna nesreča turjak

Voznik na avtocesti 201 km/h, sedem tovornjakov izločili iz prometa

24ur.com Izsilil je prednost, nato poškodoval tuje vozilo. Odredili so mu hospitalizacijo
24ur.com Med begom nevarno prehiteval, vozil po pločniku, kasneje grozil policistom
24ur.com Zaradi nepravilne strani vožnje trčil v vozilo. Huje poškodovan v bolnišnici
24ur.com Kolesarju odvzel prednost, trčil vanj in pobegnil
24ur.com Motokultivator zdrsnil po pobočju in se prevrnil, voznik pod prikolico umrl
24ur.com Najstnik s potnico in brez čelade zapeljal pred avto
24ur.com Smrt motorista: vzrok za nesrečo neprilagojena hitrost
Priporoča
  • n1
  • n2
  • n3
  • n4
  • n5
  • n6
  • n7
  • n8
  • n9
KOMENTARJI12

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
iziizi
08. 05. 2026 14.42
Ni imel prilagojene hitrosti
Odgovori
+1
1 0
fan01
08. 05. 2026 14.29
Vozniki osebnih vozil so premalo pozorni, nekateri so pa celo nesramni in si mislijo, bo že ustavil. Tudi sam sem že 50 let motorist in sem doživel veliko čudnih potez na cestišču.
Odgovori
+2
4 2
tornadotex
08. 05. 2026 14.16
Problem je to, da je motorist res zelo težko ali malo viden,ko ti prihaja z boka...zato se pa dogajajo nesreče z najhujšimi izidi...pač nobeden si ne želi tega, vendar če ga ne vidiš pač zaviješ...tukaj pa nastane problem v površnosti,spregledanosti ali neopaženosti motorista...
Odgovori
+3
4 1
Appendix
08. 05. 2026 14.13
voznica avtomobila je kriva ne glede na to ali je bil na nujni voznji ali ne.
Odgovori
+2
5 3
jaka
08. 05. 2026 14.04
Zagotovo je bil policist na prednostni cesti, na nujni vožnji, je gotovo vozil z neprilagojeno hitrostjo. Razumem voznico, da jo je projektil z boka presenetil. Ona zagotovo ne čuti krivde, je pa objektivno odgovorna. Ne pravim, da je motorist kriv, toda voznica , v primeru, da bi imela z desme motorista, ki bi peljal 50km/h zagotovo ne bi spregledala.
Odgovori
-7
4 11
Hugh_Mungus
08. 05. 2026 14.09
Ti že veš
Odgovori
+2
4 2
jaka
08. 05. 2026 14.13
Ne vem, v to je moje mnenje. Morda pa je bila res tako nerodna, da je vse spregledala in povzročila nezgodo. Žal mi je predvsem za policista, ki je bil na nujni vožnji in je bil poškodovan.
Odgovori
+1
3 2
Prototip
08. 05. 2026 14.25
Kje piše,da je bil na nujni vožnji,,,,,
Odgovori
+5
6 1
iziizi
08. 05. 2026 14.48
Ali se ke pa maščevala za polo zu nico
Odgovori
0 0
MAj1atej
08. 05. 2026 13.51
NO evo, potem je motorist kriv itd itd. Sedaj je bila nesreča z najbolj usposobljenim motoristom. Sam sem motorist in ko bi vedeli kaj vse doživiš na cesti. Se mi je že tudi zgodilo da je id..ot namerno z avtomobilom zapeljal na moje stran vozišča proti meni. Si mu pa videl idi..otski nasmeh na obrazu
Odgovori
+15
18 3
Robby
08. 05. 2026 13.54
Sem 1x videl iz svojega avta, ko je v motorista pred mano namerno zapeljal avto! Za las se je izšlo. Motorist je odreagiral super in tudi zelo zrelo, saj se ni hotel zapletati in je pustil b.edaka, da je odpeljal naprej!
Odgovori
+9
12 3
Splash71
08. 05. 2026 13.47
Ja, samo da ne boste pozabili obvestiti pristojno državno tožilstvo 😊
Odgovori
+0
4 4
bibaleze
Portal
Igralec odkrito o odraščanju z mamo lezbijko
Zakaj otrok reče "ne maram te" in kaj to v resnici pomeni
Zakaj otrok reče "ne maram te" in kaj to v resnici pomeni
Ana iz šova Sanjski moški pričakuje prvega otroka
Ana iz šova Sanjski moški pričakuje prvega otroka
Tako so bili videti člani skupine Joker out v otroštvu - bi jih prepoznali?
Tako so bili videti člani skupine Joker out v otroštvu - bi jih prepoznali?
zadovoljna
Portal
Na ulicah Ljubljane privabljala poglede v hlačah, ki jih želi imeti vsaka
Borili sta se za istega moškega, danes pa ...
Borili sta se za istega moškega, danes pa ...
Serena Williams obrnila hrbet dolgoletni prijateljici
Serena Williams obrnila hrbet dolgoletni prijateljici
Največja napaka, ki vas drago stane
Največja napaka, ki vas drago stane
vizita
Portal
Nihče ni verjel vanjo, dekle pa je vsem vzelo sapo
Šestkrat je premagal raka, nato pa v 27-kilogramskem oklepu pretekel londonski maraton
Šestkrat je premagal raka, nato pa v 27-kilogramskem oklepu pretekel londonski maraton
Zakaj morda zavržete najboljši del sadja
Zakaj morda zavržete najboljši del sadja
Simptomi visoko funkcionalne anksioznosti: ko navzven delujemo 'v redu'
Simptomi visoko funkcionalne anksioznosti: ko navzven delujemo 'v redu'
cekin
Portal
Kdo so 'starejši delavci' in kakšne so njihove pravice?
Ali boste prav vi maja plavali v denarju?
Ali boste prav vi maja plavali v denarju?
Češnje so šele prišle, cene pa že razburjajo: kaj se dogaja na tržnicah?
Češnje so šele prišle, cene pa že razburjajo: kaj se dogaja na tržnicah?
Ekspedicija, ki so jo drago plačali, se je sprevrgla v nočno moro
Ekspedicija, ki so jo drago plačali, se je sprevrgla v nočno moro
moskisvet
Portal
Pri 63 slovenska pevka še vedno ena lepših na sceni
Psihologi o mejah: Ali je dopisovanje z drugimi varanje?
Psihologi o mejah: Ali je dopisovanje z drugimi varanje?
Turška odbojkarica navdušuje z igro in Instagramom
Turška odbojkarica navdušuje z igro in Instagramom
Cesta ne odpušča napak: policisti pred motoristično sezono svarijo pred nevarnostmi
Cesta ne odpušča napak: policisti pred motoristično sezono svarijo pred nevarnostmi
dominvrt
Portal
Ponovna uporaba cvetličnih lončkov: napaka, ki lahko uniči vaše rastline
Kako popraviti pipo, iz katere kaplja?
Kako popraviti pipo, iz katere kaplja?
Vaša hišna številka razkriva vašo usodo – preverite pomen
Vaša hišna številka razkriva vašo usodo – preverite pomen
Majhna spalnica? S temi triki bo videti dvakrat večja
Majhna spalnica? S temi triki bo videti dvakrat večja
okusno
Portal
Zaradi očetove bolezni je začel delati kombučo, danes jo pije cela Slovenija
Ko prerežete to torto, vsi ostanejo brez besed
Ko prerežete to torto, vsi ostanejo brez besed
Konec pustih piščančjih prsi: s tem receptom bodo vedno sočne in polne okusa
Konec pustih piščančjih prsi: s tem receptom bodo vedno sočne in polne okusa
Ne zavrzite kavne usedline: uporabna je bolj, kot mislite
Ne zavrzite kavne usedline: uporabna je bolj, kot mislite
voyo
Portal
Blanca
Sanjski moški
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1699