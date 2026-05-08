Izsilila prednost policistu z motorjem, ta trčil in se huje poškodoval

Nekaj po 8. uri zjutraj se je na cesti Ljubljana–Kočevje, v naselju Turjak, zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznica osebnega vozila in policist motorist na službenem motorju Policije. Po do slej znanih podatkih se je nesreča zgodila zaradi izsiljevanja prednosti v križišču voznice osebnega vozila.
Voznica je pri zavijanju levo izsilila prednost policistu motoristu, ki je z motorjem trčil v bok vozila. V nesreči se je hudo poškodoval, njegovo življenje naj ne bi bilo ogroženo.
Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.
