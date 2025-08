Izsiljeval in grozil okrog šole, zdaj mu grozi do pet let zapora

V petek so policisti med preiskavo kaznivega dejanja izsiljevanja odvzeli prostost 22-letnemu občanu iz UE Murska Sobota. V nadaljevanju so opravili dve hišni preiskavi, kjer so bili najdeni predmeti, ki izvirajo iz kaznivega dejanja izsiljevanja.

Osumljeni je predvsem v okolici srednješolskega centra v mestu Murska Sobota in njegovi bližnji okolici pristopal do mlajših oseb in jih z grožnjami izsiljeval ter zahteval različne vsote denarja.

"Osumljencu je bilo po končanem policijskem postopku policijsko pridržanje odpravljeno, zoper njega pa bo v zvezi storitve kaznivega dejanja izsiljevanja podana kazenska ovadba na Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti. Za kaznivo dejanje izsiljevanja je zagrožena kazen zapora do pet let," so sporočili s Policije.

"Pozivamo oškodovance, da se oglasijo na najbližji policijski postaji ali pokličejo na telefonsko številko 113 ali na anonimni telefon Policije 080 1200 in kaznivo dejanje prijavijo," so še sporočili policisti.