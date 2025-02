'Izsiljevanje in grožnje spremenijo otrokovo obnašanje, pot v šolo'

Kako prepoznati, da je otrok tarča izsiljevanja, je vprašanje, ki skrbi številne starše. Kriminalist Vinko Stojnšek je v oddaji 24UR ZVEČER razložil na katere elemente morajo biti starši pozorni. Močno namreč odmeva zadnji primer iz Maribora, ko je vrstnik skupaj s polnoletnim pomagačem od devetošolca izsilil vrtoglav znesek družinskih prihrankov, ki so bili namenjeni nakupu hiše. Policija je lani sicer obravnavala 53 kaznivih dejanj izsiljevanja, v katerih so bile žrtve mlajše od 18 let.

Včeraj smo poročali, da je bil mladoletnik v Mariboru žrtev izsiljevanja, dva tuja državljana naj bi od njega izsilila več kot 70.000 evrov. Po neuradnih informacijah je bil žrtev devetošolec, od katerega naj bi njegov vrstnik in še ena polnoletna oseba z različnimi grožnjami izsilila več kot 70 tisoč evrov družinskih prihrankov, ki naj bi jih doma hranila družina žrtve in so bili namenjeni za gradnjo hiše. Policija nam je potrdila, da v povezavi s kaznivim dejanjem izsiljevanja pri dveh osumljencih izvajajo hišne preiskave, eno osebo pa so pridržali.

A to ni edini primer v zadnjem mesecu. Pred približno dvema tednoma so policisti uvedli predkazenski postopek zoper tri moške, ki naj bi grozili 25-letniku in njegovi družini, ga pri tem lažje poškodovali, od njega pa so izterjali izmišljen dolg v višini skoraj 10.000 evrov. Kako policija ravna v takšnih in podobnih primerih, sploh, ko so žrtve mladoletniki, ki so še toliko bolj ranljivi? "Kaznivo dejanje izsiljevanja ni prijeten dogodek niti za odraslo osebo," pravi Vinko Stojnšek z Oddelka za mladoletniško kriminaliteto v Upravi kriminalistične policije na Generalni policijski upravi (GPU). Neznana ali znana oseba grozi, izsiljuje, da nekdo nekaj naredi ali opusti. "Če odrasel lahko oceni resnost te grožnje, je pri otrocih nekoliko drugače. Grožnjo vzamejo kot grožnjo in je ne ocenjujejo. Zato morajo biti vsi postopki strokovni in hitri, da otrok čimprej začuti, da je na varni strani situacije, v kateri se je znašel, " pojasnjuje.

