Osumljenca grozila mladoletniku in ga izsiljevala za denar

Ugotovitve Policije je predstavil vodja Sektorja kriminalistične policije na PU Maribor Stanko Vidovič. Kot je povedal, so kriminalisti v minulem tednu izvedli hišni in osebni preiskavi na območju Maribora. Na območju PU Celje so medtem opravili še preiskavo osebnega vozila.

Predkazenski postopek poteka zoper dve osebi, eno mladoletno in eno polnoletno. Gre za tuja državljana, ki začasno oz. stalno prebivata na območju Maribora.

Osumljenca sta od začetka letošnjega leta na podlagi izmišljenega dolga izsiljevala mladoletnika in z resnimi grožnjami od njega izterjala večje zneske denarja. Na ta način sta pridobila najmanj 62.000 evrov. Otrok jima je nosil prihranke staršev, po poročanju Večera je bil denar namenjen za nakup hiše. Osumljenca in žrtev so se poznali.