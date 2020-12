Izsiljevanje preko SMS sporočil: z grožnjami družini skušajo priti do denarja

Primorski policisti so prejeli več prijav občanov glede SMS sporočil z izsiljevalsko vsebino. Nepridipravi na naključno izbrane telefonske številke pošiljajo grozilna sporočila in na tak način skušajo priti do denarja. Policija ob tem pojasnjuje, da gre za poskus goljufije, prejemnikom teh sporočil pa svetuje, da nanje ne odgovarjajo.

Policisti Policijske uprave (PU) Koper so v zadnjem obdobju prejeli več informacij in prijav občanov o tem, da na svoje mobilne telefone prejemajo SMS sporočila s telefonskih številk (praviloma) slovenskega območja z izsiljevalsko vsebino – v kolikor ne bodo nakazali določene vrednosti bitcoin virtualne valute, se bo njim ali njihovim bližnjim nekaj slabega zgodilo. FOTO: PU Koper "Na takšna sporočila ne odgovarjajte, saj gre za poskuse goljufije. Do danes nimamo nobene informacije o tem, da se je katera od groženj uresničila. Goljufi poskušajo s pomočjo groženj, poslanih na naključno izbrane telefonske številke, priti do denarja," pojasnjujejo na koprski policijski upravi. Kot še dodajajo, so v preteklosti že obravnavali takšna izsiljevalska sporočila v angleškem jeziku, v zadnjem času pa tudi v slovenskem.