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Črna kronika

Izsiljevanje: z nožem na vratu zahteval 4000 evrov

Koper, 13. 11. 2026 08.29 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
D.L.
Policija

Policisti obravnavajo primer izsiljevanja. 22-letnik je od 34-letnika zahteval več tisoč evrov. Žrtev je pri tem večkrat ožgal z razgretim vžigalnikom in ji na vrat prislonil kuhinjski nož.

Izsiljevanje
Izsiljevanje
FOTO: Shutterstock

V četrtek popoldne so policisti v Kopru dobili obvestilo o izsiljevanju. Ugotovili so, da je 22-letni moški nekaj dni pred tem od 34-letnika zahteval 4.000 evrov. Pri tem mu je grozil, ga večkrat ožgal z razgretim vžigalnikom in mu na vrat prislonil kuhinjski nož, je sporočil predstavnik Policijske uprave Koper Loris Čendak.

Policisti primer obravnavajo kot sum storitve kaznivega dejanja izsiljevanja, zoper 22-letnika pa bodo podali kazensko ovadbo.

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izsiljevanje policija

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