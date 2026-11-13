Izsiljevanje: z nožem na vratu zahteval 4000 evrov

V četrtek popoldne so policisti v Kopru dobili obvestilo o izsiljevanju. Ugotovili so, da je 22-letni moški nekaj dni pred tem od 34-letnika zahteval 4.000 evrov. Pri tem mu je grozil, ga večkrat ožgal z razgretim vžigalnikom in mu na vrat prislonil kuhinjski nož, je sporočil predstavnik Policijske uprave Koper Loris Čendak.

Policisti primer obravnavajo kot sum storitve kaznivega dejanja izsiljevanja, zoper 22-letnika pa bodo podali kazensko ovadbo.