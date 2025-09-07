Svetli način
Črna kronika

32-letnici zasačili pri kraji oblačil: morali sta jih vrniti

Kranj, 07. 09. 2025 14.38 | Posodobljeno pred 1 uro

D. S.
9

Kranjski policisti so bili obveščeni o dveh ženskah, ki sta iz ene izmed prodajaln z oblačili ukradli več izdelkov. Naposled so izsledili 32-letni ženski, osumljeni več tatvin. Policisti so zasegli ukradene izdelke.

V petek okoli 11.40 so bili kranjski policisti obveščeni o dveh ženskah, ki sta iz ene izmed prodajaln z oblačili ukradli več izdelkov. 

"Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da ustrezata opisu storilk tudi tatvin izdelkov iz bližnjih prodajaln. Na kraj je takoj odšlo več policijskih patrulj, ki so z intenzivnim zbiranjem obvestil, tudi s pomočjo zaposlenih v trgovinah in občanov, ter s pregledom ožje in širše okolice izsledili 32-letni ženski, osumljeni izvršitve več tatvin," so sporočili s Policije.

Ukradene izdelke, ki sta jih imeli pri sebi, so policisti zasegli in jih vrnili odgovornim osebam prodajaln, iz katerih so bili ukradeni.

Tatvina (fotografija je simbolična)
Tatvina (fotografija je simbolična) FOTO: Shutterstock
kraja tatvina kranj storilki oblačila
Mirko papež
07. 09. 2025 16.23
Meni je prejsnji tedn neki fant19 let star ukradel kolo...nism ga sel prijavit na policijo ampak so se ravno čez ulico pripeljali in nas vprašali če je kaj narobe ker smo sibali za njim...pa smo rekli da je pac mulc pecikl ukradel...in so se tud odpeljali...no tem policostom se zahvaljujem za skrb jim pa sporočam da smo našli kolo in tudi hudo poškodovanega fanta ki je ocitno utrpel zelo hud skoraj usoden padec s tem kolesom😁tak da hvala vseeno pjeb se bo pa že pocajtu pa po moje nikdar vec kradu
Dragica Cegler
07. 09. 2025 16.23
Te policijske enote naj raje obračajo pobarvane na mejah,trgovine naj zaposlijo 2 varnostnika Tisti ,ki ga zaloti se preda policiji,kazni pa nabit,da se jim be bo splačalo več krasti in seveda ukiniti socialne.Ce je pa tujec pa takoj izgon.Se prej pa kravata rje pred ljudstvo in vse obrniti okrog dokler ne priznajo in vrnejo vse pokradene milijone.V zaporih bi bilo kar naenkrat dovolj prostora.
Kaskader
07. 09. 2025 16.12
+1
Uauuu, za kazen sta morali vrniti oblačila ... in potem sta šli v naslednjo trgovino, kjer niso bili tako dlakocepni. Veliko trgovcev se zaveda enih in istih oseb, ki organizirano kradejo, ampak jim gledajo skozi prste, ker je to oçitno ceneje od najema varnostne službe ... Dokler ne bo država tatovom stopila na prste z visokimi kaznimi, odvzemi bonusov ali izgonom, ne bo reda.
Defragment
07. 09. 2025 15.58
+1
Ok. Odlično. A kaj ko bi začeli loviti politike, ki kradejo? A to pa ne?! A Vi, MSM pa nimate kohones, da bi napisali kakšen prispevek na to temo? Navadne novinarske reve ste. Niste veredni počenega groša. Niste nivinarji ampak navadne hinavske branjevke.
Ramzess
07. 09. 2025 15.34
+2
Če so ju zasačili, pri kraji, potem ju ni bilo potrebno izslediti (ob iskanju), mar ne.
Ramzess
07. 09. 2025 15.39
+1
Če so ju izsledili, po iskanju, po prijavi kraje v eni trgovini, zadnji, čeprav menim, da so tudi druge trgovine prijavile krajo, saj so policisti imeli opis, le iskali ju nisu prej, potem ju nisu zasačili pri kraji, neposredno.
Kriplin
07. 09. 2025 15.20
+6
Kožni odtenek? Poreklo? Materin jezik?
JApajaDAja
07. 09. 2025 15.13
+0
teh "več policijskih patrulj "naj pokukar namesti na slo južno mejo!
oježeš
07. 09. 2025 15.49
-1
Tudi za preprečevanje takih dejanj jih potrebujemo tukaj. Kazni bi morale biti pa vzgojne, drugače ni rešitve.
