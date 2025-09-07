32-letnici zasačili pri kraji oblačil: morali sta jih vrniti

V petek okoli 11.40 so bili kranjski policisti obveščeni o dveh ženskah, ki sta iz ene izmed prodajaln z oblačili ukradli več izdelkov.

"Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da ustrezata opisu storilk tudi tatvin izdelkov iz bližnjih prodajaln. Na kraj je takoj odšlo več policijskih patrulj, ki so z intenzivnim zbiranjem obvestil, tudi s pomočjo zaposlenih v trgovinah in občanov, ter s pregledom ožje in širše okolice izsledili 32-letni ženski, osumljeni izvršitve več tatvin," so sporočili s Policije.

Ukradene izdelke, ki sta jih imeli pri sebi, so policisti zasegli in jih vrnili odgovornim osebam prodajaln, iz katerih so bili ukradeni.