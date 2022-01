Izsledili domačina, ki je ustrelil jelena in si ga prilastil

Policisti iz Radelj ob Dravi so bili včeraj obveščeni, da je neznanec v gozdu na območju Dravč ustrelil jelena. Podali so se na teren in v sodelovanju s policistoma vodnikoma službenih psov, policisti iz Dravograda in člani Lovske družine Zeleni vrh iz Vuzenice v gozdu izsledili 65-letnega domačina, ki je s kraja nameraval odvleči ustreljenega in že očiščenega jelena, so pojasnili predstavniki Policijske uprave (PU) Celje.