Izsledili roparja pošte v Volčji Dragi

PU Nova Gorica je v začetku tega meseca javnost obvestila o ropu poštne poslovalnice v Volčji Dragi, kjer je zamaskirani storilec v notranjosti poslovalnice od uslužbenke zahteval gotovino, svoje zahteve oziroma grožnje pa podkrepil z nevarnim predmetom. Storilec si je v ropu prilastil dobrih dva tisoč evrov gotovine v različnih bankovcih. Nato je kraj zapustil z ukradenim denarjem in odšel neznano kam.

Novogoriški kriminalisti so v okviru nujnih preiskovalnih dejanj ugotovili, da je navedenega kaznivega dejanja utemeljeno osumljen 41-letni moški s širšega območja Nove Gorice. Navedenemu osumljencu so novogoriški kriminalisti v sredo, 6. aprila, popoldne odvzeli prostost na podlagi določil kazenskega postopka in z njim opravili zaslišanje v policijskih prostorih ter izvedli druga preiskovalna dejanja.

Zoper osumljenega bo podana kazenska ovadba na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici zaradi suma storitve kaznivega dejanja ropa.