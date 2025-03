Izsledili storilca, ki je vlomil v bankomat v Gederovcih

Kriminalisti so na podlagi opravljenega ogleda, zavarovanih sledi na kraju in zbiranja obvesti izslediti storilca kaznivega dejanja, in sicer 36-letnega državljana Moldavije. Zoper tujega državljana so podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja velike tatvine, so sporočili s PU Murska Sobota.