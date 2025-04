Izstrelek iz zračne puške končal v pasji taci

Policisti so bili o dogodku v naselju Malija obveščeni včeraj ob 14.45. Občanka je psa spustila na dvorišče, ko je začel cviliti, pa je ugotovila, da ima v taci svinčeni izstrelek zračne puške. Policisti obravnavajo sum storitve kaznivega dejanja mučenja živali, opravili so ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil.