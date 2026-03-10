13-letnik naj bi izstrelil več nabojev in pobegnil

Policisti Policijske uprave (PU) Novo mesto so bili v ponedeljek nekaj po 15. uri obveščeni o streljanju na območju naselja Brezje v Novem mestu. Kot so sporočili, naj bi tam osumljenec izstrelil več nabojev proti oškodovancu in pobegnil s kraja.

Na kraj so nemudoma napotili večje število policistov, ki so ugotovili, da v streljanju ni bil nihče poškodovan. "Policisti in kriminalisti so opravili ogled, zavarovali najdene sledi in zbirali obvestila," so sporočili s PU Novo mesto. V nadaljevanju so izsledili 13-letnega osumljenca in potrdili njegovo identiteto.

Policisti nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin kaznivega dejanja poskusa uboja. O ugotovitvah bodo policisti seznanili pristojno tožilstvo.