Črna kronika

13-letnik naj bi izstrelil več nabojev in pobegnil

Novo mesto, 10. 03. 2026 11.17

Avtor:
M.P.
Policija

Novomeški policisti obravnavajo poskus uboja, ki se je v ponedeljek zgodil na območju naselja Brezje v Novem mestu. Osumljeni naj bi proti drugi osebi izstrelil več nabojev, nato pa s kraja pobegnil. Policija je kasneje izsledila 13-letnika.

Policisti Policijske uprave (PU) Novo mesto so bili v ponedeljek nekaj po 15. uri obveščeni o streljanju na območju naselja Brezje v Novem mestu. Kot so sporočili, naj bi tam osumljenec izstrelil več nabojev proti oškodovancu in pobegnil s kraja.

Na kraj so nemudoma napotili večje število policistov, ki so ugotovili, da v streljanju ni bil nihče poškodovan. "Policisti in kriminalisti so opravili ogled, zavarovali najdene sledi in zbirali obvestila," so sporočili s PU Novo mesto. V nadaljevanju so izsledili 13-letnega osumljenca in potrdili njegovo identiteto.

Policisti nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin kaznivega dejanja poskusa uboja. O ugotovitvah bodo policisti seznanili pristojno tožilstvo.

policija poskus uboja novo mesto

