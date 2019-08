Iztiril se je potniški vlak v Rimskih Toplicah

Nekaj po 10. uri sta se na železniški postaji Rimske Toplice iztirila dva madžarska vagona mednarodnega potniškega vlaka MV 247, ki je vozil iz Ljubljane v smeri Maribora, so nam sporočili s Slovenskih železnic: "Nihče od potnikov, ki so bili na vlaku, ko se je zgodila nesreča, ni poškodovan. Za potnike je organiziran nadomestni avtobusni prevoz."

S PU Celje pa so navedli, da naj bi se iztirili trije vagoni, na katerih naj bi bilo po prvih podatkih 100 ljudi. Preiskava trenutno še poteka.

Železniška proga proti Mariboru bo do nadaljnega zaprta, zato že prihaja do zamud v potniškem prometu. S Slovenskih železnic se zato potnikom opravičujejo in jih prosijo, da spremljajo njihova obvestila.